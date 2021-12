Médica do Hospital de Gaia agredida. Administração exige "punição exemplar"

Uma médica das urgências do Hospital de Gaia foi violentamente agredida com agulhas de crochet por uma utente, avança o Jornal de Notícias.

O caso ocorreu por volta das quatro da madrugada desta segunda-feira. A agressão deu-se depois de a paciente – que havia sido triada com pulseira verde – ter contestado o tempo de espera para ser atendida.

"Essa pessoa foi triada com a cor verde que significa um caso pouco ou não urgente e estava sentada à espera da sua vez a fazer crochê. Por isso, quando uma pessoa está no serviço de urgência a fazer crochet, aparentemente não está num estado debilitado", disse o presidente do Conselho de Administração, Rui Guimarães.

A mulher, na casa dos 50 anos, dirigiu-se a uma médica e perguntou-lhe se iria demorar muito a ser atendida. A médica disse-lhe estava a ser dada prioridade aos casos prioritários e que teria de aguardar. Foi nesse momento que a utente atacou a médica e um colega que tentou afastá-la.

Segundo Rui Guimarães, a profissional de saúde foi surpreendida e “está muito fragilizada”.

O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho defende “punição exemplar” neste caso.

Há duas semanas, um outro profissional de saúde foi agredido neste hospital por um utente.