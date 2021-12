Hospital de Gaia avança com queixa contra utente que agrediu médica

A administração do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho apresentou queixa esta segunda-feira no Ministério Público contra uma mulher com cerca de 51 anos, que na última madrugada agrediu uma médica nas urgências daquele hospital, disse à Lusa fonte hospitalar.

A participação, também confirmada pela PSP do Porto, decorreu do facto de uma mulher a aguardar para ser atendida ter, “após uma troca de palavras cerca das 04:00, com uma médica, agredido a mesma”, acrescentou a fonte.

No ato da agressão, acrescentou a fonte, a utente “utilizou as agulhas de crochê que tinha mão” e que utilizara até então “para fazer crochê enquanto aguardava ser atendida”.