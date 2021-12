GNR com 1.726 promoções autorizadas

Mais de 1.700 militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) vão ser promovidos, correspondendo estas promoções ao ano de 2021, segundo o despacho de autorização publicado nesta segunda-feira em Diário da República.

As 1.726 promoções relativas a lugares do ano de 2021 de militares da GNR foram autorizadas pela ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem.

Segundo o despacho, o Comando-Geral da GNR apresentou "informação fundamentada que justifica a necessidade de ocorrerem promoções".

"De acordo com a fundamentação apresentada, considera-se imprescindível garantir o bom funcionamento da instituição através, nomeadamente, da promoção dos seus militares ao posto imediato, possibilitando o provimento dos lugares e cargos constantes da respetiva orgânica por militares com o posto que legalmente lhes corresponde, tendo em conta o nível de responsabilidade inerente às funções a exercer, atenta a especial relevância das competências que lhes estão atribuídas, assegurando-se assim a regularidade do seu exercício e o seu eficiente desempenho", sublinha o despacho.

As despesas decorrentes das 1.726 promoções serão integralmente suportadas pelos montantes disponibilizados à Guarda Nacional Republicana.