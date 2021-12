Covid-19. Beja tem novo centro de testes rápidos gratuitos

Veja também:

A cidade de Beja dispõe desde hoje de um novo centro para realização gratuita de testes rápidos de antigénio à população para despistar o vírus que provoca a doença covid-19, divulgou o município.

Segundo a Câmara de Beja, o centro, que resulta de uma parceria entre o município e dois laboratórios certificados para a realização daquele tipo de testes, vem "reforçar a capacidade de testagem no concelho".

O Centro de Testagem à Covid-19 também permite "reforçar o serviço já prestado pelas farmácias do concelho aderentes às testagens gratuitas para os cidadãos", explica a autarquia, em comunicado enviado à agência Lusa.

De acordo com o município, o centro funciona no Parque de Feiras de Exposições de Beja, nos dias úteis, das 9h00 às 17h00, e a realização de testes está sujeita a marcação prévia por telefone.

Os interessados em fazer testes entre as 9h00 e as 13h00 devem fazer a marcação prévia através do número 808303203.

Já os interessados em fazer testes entre as 13h00 e as 17h00 devem fazer a marcação prévia através do número 930558390.

Atualmente, no concelho de Beja, além do centro, quatro farmácias fazem gratuitamente testes rápidos de antigénio.

O Ministério da Saúde voltou a comparticipar a 100% este tipo de testes, desde 19 de novembro, com o objetivo de garantir o acesso da população à testagem como medida de proteção da saúde pública.

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou na sexta-feira que o Governo vai aumentar o número de testes gratuitos por pessoa, que está agora fixado em quatro por mês, e que a medida "poderá avançar" esta semana.

A covid-19 provocou mais de 5,33 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência de notícias France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.778 pessoas e foram contabilizados 1.225.102 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde divulgados no domingo.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.