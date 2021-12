Um morto em incêndio no Hospital de São João

Um incêndio que deflagrou este domingo à tarde no Hospital de São João, no Porto, causou um morto, apurou a Renascença.

Anteriormente, fonte do Comando Distrital de Operações do Porto confirmara a existência de quatro feridos graves. Cinco profissionais do hospital também foram afetados e estão a receber apoio nas Urgências da unidade hospitalar, apurou a Renascença, no local.

O incêndio aconteceu no Departamento de Pneumologia, no nono piso daquela unidade hospitalar por volta das 17h45 deste domingo. O fogo está extinto desde as 19h, mas ainda decorrem manobras de rescaldo. Não há a registar danos de maior no edifício. No local estão 25 operacionais dos Sapadores Bombeiros do Porto e dos Bombeiros Voluntários do Porto. A origem do incêndio ainda não foi determinada.

Em comunicado, o Hospital de São João confirma "um incêndio de elevada complexidade no piso 9" e garante que "o plano de incêndio do hospital e o plano de emergência interno foram prontamente ativados", o que permitiu a "deslocação dos doentes e dos profissionais" enquanto decorria o combate às chamas.

"As causas do incêndio estão a ser apuradas e será aberto um processo de averiguações interno", é dito. "O hospital encontra-se a prestar informação e apoio psicológico às famílias das vítimas e aos profissionais".

[Notícia atualizada às 20h01 de 19 de dezembro de 2021]