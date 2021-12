Um incêndio que deflagrou este domingo à tarde no Hospital de São João, no Porto, causou pelo menos quatro feridos, dois dos quais em estado grave, apurou a Renascença junto do Comando Distrital de Operações do Porto.

O incêndio aconteceu no Departamento de Pneumologia, no nono piso daquela unidade hospitalar por volta das 17h40 deste domingo. O fogo está extinto, mas ainda decorrem trabalhos. Não há a registar danos de maior no edifício.

[em atualização]