Chuva vem para o Natal e Madeira está sob aviso laranja

O tempo vai mudar a partir deste domingo com a chegada da chuva para a semana do Natal. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a aproximação de uma depressão vai trazer também trovoada.

Neste domingo, a Madeira está sob aviso laranja, devido à previsão de chuva e trovoada a partir do final da tarde, e quatro distritos do continente estão sob aviso amarelo do IPMA: Faro, Setúbal, Lisboa e Beja. Períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes e possivelmente acompanhados de trovoada são os motivos para este aviso, que vigora a partir das 21h00.

Em Faro, há ainda a previsão de ondas de sueste que podem atingir os 2,5 metros de altura durante todo o dia.

Na costa Sul, o IPMA alerta para a possibilidade de períodos de chuva, por vezes forte, persistente e acompanhada de trovoada, entre as 18h00 e as 6h00 de segunda-feira.

De acordo com o aviso do IPMA, na região montanhosa da Madeira são também esperados períodos de chuva, por vezes forte, persistente e acompanhada de trovoada entre as 18h00 e as 3h00.

O aviso laranja é o segundo mais grave numa escala de quatro de avisos meteorológicos e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Para Porto Santo, foi emitido um alerta amarelo devido às mesmas condições atmosféricas, entre as 21h00 e as 6h00 de segunda-feira, e a ilha da Madeira está também sob aviso amarelo em diferentes zonas, o que significa que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

Na costa Norte, além da precipitação, o IPMA alerta para a agitação marítima, com ondas que podem chegar aos quatro metros de altura, tal como na costa sul, onde além da agitação marítima está previsto vento forte, com rajadas até 75 quilómetros por hora.

Nas regiões montanhosas da Madeira o vento forte de sudoeste pode originar rajadas que podem atingir os 95 quilómetros por hora em vários períodos do dia.

No fim de semana de Natal, há a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.