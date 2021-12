Vacinação Covid-19. Crianças entre os 9 e 11 podem aparecer hoje sem agendamento

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde anunciou, este sábado, que as crianças de 9, 10 e 11 anos que não estejam inscritas no autoagendamento da vacina contra a Covid-19 neste fim de semana, podem dirigir-se sem marcação a qualquer centro de vacinação durante a tarde.

"As crianças com nove, dez e onze anos que não se autoagendaram podem dirigir-se aos centros de vacinação para serem vacinadas", adiantou António Lacerda Sales no arranque da vacinação das crianças, em Gondomar.



"Pode ter havido, por qualquer razão, crianças que não conseguiram fazer o autoagendamento e, portanto, durante a tarde os centros [de vacinação] estarão abertos para que todas as crianças se possam vacinar", acrescentou.

Em Lisboa, Graça Freitas, a diretora-geral da Saúde, reiterou a ideia. “Não estamos a impedir as famílias. O autoagendamento é o processo que recomendamos para ter hora marcada, para tudo correr bem, mas se uma família tiver uma criança mais pequena que já seja elegível para a vacinação, não vamos perder essa oportunidade e têm estado a ser vacinados os irmãos ou os primos que venham à vacinação”, afirmou.



Cerca de 77 mil crianças deste grupo etário começaram a ser vacinadas esta manhã contra a Covid-19, mas o número poderá aumentar. O processo prolonga-se pelo fim de semana, com os centros reservados apenas para esta faixa etária.

No Centro de Vacinação no Pavilhão Multiúsos de Gondomar, Lacerda Sales quis deixar uma "mensagem de confiança" aos pais para vacinarem os filhos, admitindo que a "confiança é um capital que se constrói ao longo do tempo" e que à medida que o processo vai decorrendo acredita que se vão vacinar as crianças todas.

"Ninguém ficará para trás", declarou.