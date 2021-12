O acesso ao certificado digital de testagem e de vacinação contra a Covid-19 esteve "temporariamente indisponível" na aplicação do SNS 24, durante pelo menos 40 minutos.

Foi essa a mensagem que se leu, após realização do pedido para descarregar o documento, entre as 20h50 e as 21h35, deste sábado.

A Renascença já enviou, entretanto, um pediu de esclarecimento aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e aguarda resposta.

[Em atualização]