Brinquedos. Há uma associação a adaptá-los a crianças com deficiência e sem custos

A Associação do Porto de Paralisia Cerebral (APPC) criou o serviço e um ex-técnico de ar condicionado tornou-o regular: chama-se "Oficina do Brinquedo" e adapta gratuitamente brinquedos para crianças com deficiências motoras.

Criada em 2012, só a partir de 2019, com a chegada do voluntário Sílvio Mota, a adaptação de brinquedos para crianças com deficiência motora passou a ter um caráter mais frequente, funcionando às terças ou quintas-feiras no Centro de Reabilitação da APPC.

Sara Brandão, técnica ocupacional e responsável pelo projeto, revelou à Lusa que a ideia de criar o serviço surgiu da necessidade de terem brinquedos que "fossem acessíveis e permitissem a participação de todas as crianças".

"Tendo as nossas crianças dificuldades motoras e de acesso a botões mais pequeninos, desenvolvemos este projeto, que permite a adaptação do brinquedo para que ele seja acionado por um "switch" [botão] por qualquer criança com a mão, joelho ou o que for necessário", explicou.

Ao nível da intervenção precoce, trabalham com "mais ou menos 250 crianças", contabilizou a responsável, cuja experiência a fez perceber que "no mercado, os brinquedos, comprados já com a adaptação, têm um custo mais elevado".

"Aqui a adaptação é gratuita para os clientes e sócios", disse.