PS e PSD mais próximos em nova sondagem. Costa é o mais popular

Uma nova sondagem da Pitagórica, divulgada esta sexta-feira pela CNN Portugal/TVI indica que o PS venceria as próximas eleições legislativas, mas que a distância para o PSD está mais curta.

Os socialistas arrecadariam 37% dos votos, enquanto os sociais-democratas ficam com 31,7%, seguindo a distribuição de indecisos.

O Chega aparece em terceiro lugar, com 6,3% dos votos. André Ventura indicou que pretende eleger 25 deputados, nestas eleições.

Já CDU e Iniciativa Liberal aparecem empatados nesta sondagem, em quarto lugar, com 5,9% da intenção de voto.

O Bloco de Esquerda surge em sexto lugar, com apenas 49%. É o partido que mais perde, quando comparado com os resultados das legislativas de 2019.

Em sétimo lugar fica o PAN, com 7%.

Por fim, o último partido representado na sondagem é o CDS-PP, com apenas 1% das intenções de voto.

António Costa mais popular. Ventura o mais rejeitado

A sondagem da Pitagórica para a CNN Portugal/TVI indica, ainda, que António Costa é o que reúne mais firmeza de voto, com 28% a terem a certeza de que votariam no atual primeiro-ministro, número que sobe para 59% se se somarem os potenciais votantes.

Rui Rio aparece logo a seguir, com 56%, mas está a 10 pontos percentuais do líder do Executivo na firmeza do voto.

Em sentido inverso, André Ventura é o líder mais rejeitado, segundo a sondagem. 85% dos questionados afirmam que jamais votariam no líder do Chega, face a somente 4% que o fariam com toda a certeza.

Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, aparece pouco mais acima na tabela dos menos amados, com 83% a rejeitar totalmente a ideia de votar no centrista.