Marta Temido diz que não autorizou recolha de dados de vacinação dos alunos

Marta Temido salientou que a única indicação do Ministério da Saúde relativamente à vacinação, designadamente nos meninos dos 5 aos 11 anos, "é no sentido das recomendações técnicas, que consideram a vacinação destes grupos etários como um aspeto muito relevante, sobretudo para os meninos com comorbilidades".

Ministério da Educação contraindica recolha de dados





Contactado pela Renascença, o Ministério da Educação admite que as autoridades de saúde fizeram esse pedido às escolas para saber se as crianças até aos 12 anos estavam vacinadas contra a Covid-19.

Fonte da tutela de Tiago Brandão Rodrigues diz, no entanto, que os estabelecimentos de ensino não podem recolher dados de saúde dos alunos e garante que esse mesmo esclarecimento já foi dado às escolas.

“As escolas devem cumprir as regras estabelecidas pelo RGPD, pelo que não poderão recolher dados, cujas autoridades de saúde são as únicas entidades que os devem deter. Apesar do pedido que as escolas foram alvo, esta mesma clarificação já foi dada pela DGESTE aos estabelecimentos de ensino que colocaram dúvidas”, lê-se na resposta enviada à Renascença.