Covid-19. Número de testes gratuitos por pessoa vai aumentar

A ministra da Saúde revelou, esta sexta-feira, que o Governo vai aumentar o número de testes à Covid-19 gratuitos por pessoa, que neste momento está fixado em quatro por mês.

Em conferência de imprensa de atualização da informação sobre a situação epidemiológica em Portugal, Marta Temido esclareceu que a medida avança na próxima semana.

A ministra pede uma aposta forte no uso de máscara, na realização de testes antes de eventos especiais, na vacinação e no controlo de fronteiras por forma a evitar a propagação do novo coronavírus.

"Os próximos dias vão ser decisivos para percebermos o impacto da variante Ómicron e da resposta proporcional, com que estamos comprometidos. O que já sabemos leva-nos a dizer que, se a variante se transmite mais, cada um de nós tem de fazer mais. Mais uso de máscara, mais testes, mais vacinação, mais controlo de fronteiras", sublinhou.

Nesta conferência de imprensa estão também João Paulo Gomes e Baltazar Nunes, investigadores do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).