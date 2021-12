Tem 60 anos? Já pode agendar reforço da vacina Covid

Veja também:

As pessoas a partir dos 60 anos já podem, a partir desta quinta-feira, agendar a toma da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 e da vacina para a gripe sazonal.

Os utentes devem marcar as vacinas através do Portal do Agendamento do Serviço Nacional de Saúde.



Além dos maiores de 60 anos, nesta altura é possível realizar o autoagendamento para pessoas a partir dos 50 anos com vacina Janssen e para crianças dos 9 aos 11 anos (exclusivo para os dias 18 e 19 de dezembro).

A ministra da Saúde, Marta Temido, faz na sexta-feira"ponto da situação" da pandemia de Covid-19 e da nova variante Ómicron, anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final do conselho de ministros de hoje.

"A senhora ministra da Saúde e eu, ao longo desta semana, reunimos por duas vezes com os peritos que habitualmente têm participado nas reuniões do Infarmed", referiu Mariana Vieira da Silva.

"Estamos num momento em que, nos próximos dois ou três dias, teremos mais informação num momento em que precisamos de informação para tomar decisões", disse a ministra da Presidência.