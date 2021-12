Pontes, feriados e dicas para aproveitar 2022

Se é daqueles que gosta de aproveitar todas as pausas que o calendário oferece para descansar ou dar uma "escapadinha" num fim de semana prolongado, 2022 traz boas notícias em matéria de pontes e feriados. Há muito por onde escolher e, mais ainda, em que pensar.

A escola dos miúdos, as pausas letivas, o teletrabalho, a assistência à família, um sem número de situações que é preciso avaliar, com tempo e calma. Por isso, nós damos uma ajuda.

Se for ágil a fazer contas, pode já começar a preparar o novo ano, que arranca, vale a pena recordar, com a entrada em vigor, logo no dia 1 de janeiro (também o primeiro feriado do ano), das novas regras do teletrabalho.

2022 chega tímido, por força das circunstâncias ligadas à pandemia, com uma semana de “contenção” obrigatória para todos, inclusive escolas, entre 2 e 9 de janeiro, como forma de conter a propagação da Covid-19 no país, depois dos festejos do Natal e Ano Novo.

As aulas só vão arrancar a 10 de janeiro e, este segundo período, prolonga-se até 8 de abril. Antes, a pausa do Carnaval que só vai durar um dia, a célebre "terça-feira Gorda", a 1 de março, em que habitualmente se celebra o Entrudo, embora não seja feriado obrigatório.

Há aqui a primeira possibilidade de ponte em 2022, mas isso só saberemos na altura, até porque a 30 de janeiro haverá eleições legislativas antecipadas e será o novo Governo a decretar ou não, tolerância de ponto.

Se aprecia a época carnavalesca, pelo sim, pelo não, faça um “ponto de interrogação” nesta data, para lá voltar quando se justificar.

Com o inicio da Quaresma, Quarta-feira de Cinzas, a 2 de março, começa o período que nos vai levar à Páscoa. Nas escolas, as férias duram apenas uma semana, entre 11 e 18 de abril.

O primeiro feriado religioso do ano acontece a 15 de abril, Sexta-Feira Santa, o que dá a possibilidade de um fim de semana prolongado, tendo em conta que, neste período, muitos portugueses aproveitam para fazer férias e celebrar a Páscoa, a 17 de abril, com os seus familiares.

O mês “04” não termina sem celebrar a democracia. O 25 de abril acontece a uma segunda-feira, com a hipótese de mais um fim de semana prolongado.

Avançamos no calendário para o próximo feriado. É no dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, que em 2022, se celebra num domingo.

Junho chega com duas boas possibilidades de descanso acrescido. Além de ser primavera, é o mês dos Santos Populares, com feriados à mistura em todos os municípios portugueses e que podem ser conjugados com as pausas do calendário.

Desde logo, o 10 de Junho. Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Em que dia da semana? Sim, vai ser numa sexta-feira. Uma boa oportunidade para meter uma cruzinha no calendário. Fim de semana prolongado, com bónus para quem celebra o Santo António, a 13 de junho, uma segunda-feira.

Na semana seguinte, dia 16 de junho, mais um feriado religioso. A Festa do Corpo de Deus celebra-se, como é habitual, a uma quinta-feira, o que abre a possibilidade de mais uma ponte.