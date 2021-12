Ómicron. António Costa dá como certa quarta dose da vacina contra a Covid

“Estamos perto do Natal, as famílias vão reunir-se e reafirmo aqui o apelo que tenho feito para que, antes de se reunirem, façam pelo menos um autoteste”, referiu ainda.

O primeiro-ministro defendeu também que tem que estar preparado “para adotar qualquer medida que venha a ser necessária”, com a rapidez necessária para aumentar a prevenção de um risco de escalada na Covid-19.

“Esta variante [Ómicron] está a difundir-se muito intensamente na Europa, e também em Portugal, e não vamos poder desarmar, vamos ter que manter ou mesmo reforçar, se for necessário”, referiu ainda.

"Se é possível antecipar o que vai ser a evolução...acho que devemos prever que a partir de 9 de janeiro vamos ter de manter as medidas de controlo das fronteiras", disse António Costa. Em causa está a necessidade de apresentação de um teste negativo, à entrada em Portugal, mesmo que a pessoa esteja vacinada.

Nesta declarações aos jornalistas em Bruxelas, à entrada para o Conselho Europeu, o governante admitiu também que será necessário prolongar as medidas de controlo das fronteiras, devido à nova variante Ómicron.

Portugal ultrapassou esta semana os 23 milhões de testes à Covid-19 realizados desde o início da pandemia, revelou o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.698 pessoas e foram contabilizados 1.205.993 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A Covid-19 é uma doença respiratória provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como “preocupante” pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 77 países de todos os continentes, incluindo Portugal, com 69 casos.

[notícia atualizada às 10h33]