Mais 19 mortes e 5.137 novos casos de Covid-19 em Portugal

Veja também:

Portugal regista esta quinta-feira mais 19 mortes e 5.137 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nos hospitais portugueses há agora 952 pessoas internadas com Covid-19, no conjunto das enfermarias e unidades de cuidados intensivos. São menos 15 doentes em comparação com o dia anterior.



Analisando apenas a situação nos cuidados intensivos, há mais oito pessoas internadas, num total de 158 pacientes mais graves.

Portugal tem agora 69.672 casos ativos da doença, são mais 1.712 infeções no espaço de um dia.