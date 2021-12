“Incongruente” diz juiz Carlos Alexandre sobre versão de Manuel Pinho e da mulher

O juiz de instrução Carlos Alexandre considerou “incongruente” a versão apresentada pelos arguidos Manuel Pinho e a mulher, Alexandra Pinho, relativamente à prova indiciária no caso EDP recolhida pelo Ministério Público (MP), sublinhando ser “fortemente impressiva”.

No despacho do juiz, que aplicou na quarta-feira as medidas de coação de prisão domiciliária ou caução de seis milhões de euros a Manuel Pinho e a apreensão de passaporte e obrigação de apresentações periódicas quinzenais para Alexandra Pinho, lê-se, “no que tange aos aspetos essenciais a versão que apresentam é incongruente com as regras da experiência comum e a normalidade do acontecer”.

Com mais de 300 páginas, no documento a que a Lusa teve acesso, Carlos Alexandre corroborou a posição do MP quanto aos indícios de “perigo de fuga/subtração à ação da justiça” relativamente aos dois arguidos e frisou ser “por demais evidente a gravidade e danosidade social dos crimes imputados e indiciados”.

Apesar de reconhecer indícios de perigo de fuga do casal, o juiz de instrução admitiu também que a prisão preventiva solicitada pelo MP era, “por ora, excessiva”, optando por aplicar prisão domiciliária ou caução de seis milhões de euros, quando os procuradores tinham defendido na sua promoção que a alternativa de caução fosse “no valor mínimo de 10 milhões de euros”.

Ainda segundo o despacho, Manuel Pinho apenas falou das “circunstâncias pessoais e económicas”, remetendo o juiz para as declarações de anteriores interrogatórios e refugiando-se “no silêncio sobre os fundamentos daqueles aportes financeiros”. Quanto a Alexandra Pinho, o juiz sustentou que sempre que a arguida foi confrontada com documentos que “punham em causa a sua narrativa, referiu que não eram do seu conhecimento esses contactos e raciocínios”.