Especialista diz que registo do capote alentejano é "mão cheia de nada”

Recorde-se que alguns produtores de capotes, samarras e capas típicas do Alentejo foram surpreendidos, em novembro passado, com avisos do titular dos direitos de registo deste tipo de vestuário para pararem as vendas ou pagarem licença, por violação de direitos.

“Uma mão cheia de nada” que só foi possível graças ao “próprio sistema”, disse esta quinta-feira um especialista em proteção de propriedade intelectual, a propósito do registo do capote e da samarra alentejanos feito por um particular

O registo de propriedade dos desenhos e modelos do capote e da samarra no INPI, salientou Vítor Fidalgo, foi possível porque este procedimento, ao contrário de outros, “não está sujeito a exame substancial”.

“Isto é, o instituto, quando analisa a concessão desse tipo de direitos, não analisa substancialmente e, se ninguém reclamar, ele é concedido”, indicou, advertindo que este sistema pode promover “a concessão de direitos fraudulentos”.

O também professor universitário notou que, por exemplo, no caso do registo de patentes, “isto não acontece”, porque o INPI “faz uma avaliação” do pedido.

“Já no caso dos desenhos e modelos, é difícil para o instituto verificar se é novo ou não, porque são muitos pedidos, e opta-se por um sistema em que quem faz essa fiscalização são os terceiros, ou seja, quem se sentir lesado”, referiu.

Vítor Fidalgo alertou que, com outros “produtos menos conhecidos” que o capote e a samarra, a fiscalização por terceiros pode não ser feita e, assim, é possível que “algumas pessoas consigam, com meios fraudulentos, obter ‘royalties’ de onde não poderiam”.

Na ultima semana, a Câmara de Évora exigiu a anulação do registo do capote e da samarra alentejanos, através de uma moção proposta pelos eleitos da CDU e aprovada por unanimidade.

Também os deputados do PS eleitos pelos círculos eleitorais do Alentejo já questionaram o Governo sobre o caso e mostraram-se “indignados” com o que consideraram ser “a usurpação abusiva” deste património cultural.

Já diretora regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira, indicou que os serviços deste organismo do Estado já estão a analisar o processo e admitiu que possa ser pedida “a anulação deste registo”.

Para evitar situações semelhantes no futuro, adiantou a responsável, está a ser estudada a inscrição deste vestuário no Inventário Nacional do Património Imaterial e a obtenção do registo da denominação de origem.