Covid-19. Dois mortos e 21 infetados em surto num lar de Torres Vedras

Um surto de Covid-19 foi detetado numa estrutura residencial para idosos, na Ponte do Rol, no concelho de Torres Vedras, registando 21 casos de infeção ativos e duas mortes, foi esta quinta-feira anunciado.

O surto, com 21 casos ativos, foi identificado no lar “Seixinho O Meu Lar”, foi divulgado esta quinta-feira através do boletim epidemiológico disponibilizado pela Câmara de Torres Vedras, baseando-se em dados reportados pelas autoridades locais de saúde pública.

Desde que o surto foi detetado já se registaram duas mortes, estando a situação a ser acompanhada pelas autoridades de saúde, segundo o mesmo documento, que não dá mais pormenores do caso.

Desde o início da pandemia, Torres Vedras, no distrito de Lisboa, contabiliza 8.469 casos confirmados, dos quais 452 estão ativos, 7.826 recuperaram e 191 morreram.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.328.762 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.717 pessoas e foram contabilizados 1.211.130 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.