Censos 2021. Os concelhos mais envelhecidos e os mais jovens

Oleiros, no distrito de Castelo Branco, Alcoutim (Faro) e Almeida (Guarda) são os municípios portugueses com a população mais envelhecida, enquanto Ribeira Grande e Lagoa, nos Açores, e Santa Cruz (Madeira) são os mais jovens.

Os números foram divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e constam dos dados provisórios do Censos2021, cuja segunda fase de divulgação começou esta quinta-feira.

Quanto aos índices de envelhecimento, em Oleiros existem 780 pessoas com mais de 65 anos por cada 100 jovens, em Alcoutim 759 idosos por 100 jovens e em Almeida há 722 idosos por cada 100 jovens.

Da população de Oleiros, onde vivem 4.905 pessoas, 2.239 têm mais de 65 anos e 585 têm menos de 25 anos. Em Alcoutim, com população de 2.523 pessoas, 324 têm menos de 25 anos e 1.199 têm mais de 65 anos. Quanto a Almeida, de uma população de 5.887 pessoas, 2.598 têm 65 anos ou mais e 773 têm entre zero e 24 anos.

No que diz respeito aos municípios menos envelhecidos, os únicos três do país onde há mais jovens que idosos são: Ribeira Grande, com 31.388 habitantes, tem 3.341 pessoas com mais de 65 anos e 10.361 com menos de 25. Em Lagoa moram 14.191 pessoas, 1.820 têm mais de 65 anos e 4.277 menos de 25.

Em Santa Cruz, entre 42.171 habitantes, 6.190 têm mais de 65 anos e 11.031 menos de 25.

A fase de recolha do Censos2021 decorreu entre 05 de abril e 31 de maio e os dados referem-se à data do momento censitário, dia 19 de abril.