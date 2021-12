Agência Europeia do Medicamento aprova tratamentos orais contra covid

A Agência Europeia do Medicamento aprovou hoje a possibilidade de o medicamento para a covid-19 Paxlovid, da farmacêutica Pfizer, ser usado em tratamento de pessoas que não estão ventiladas e que estejam em risco de desenvolver doença grave.

A Agência salienta que o medicamento "ainda não tem autorização de uso na União Europeia"(UE), mas admite que "as autoridades nacionais poderão autorizar sobre a possibilidade de uso do medicamento antes da autorização de introdução no mercado, por exemplo, em situações de uso de emergência", de preferência "o mais cedo possível após o diagnóstico, até cinco dias depois do início dos sintomas".

Os dois princípios ativos do medicamento, disponíveis em comprimidos separados, têm que ser tomados em conjunto duas vezes por dia durante cinco dias.



A orientação baseia-se na análise de resultados provisórios de um estudo em pacientes não hospitalizados e não vacinados, com sintomas e, pelo menos, um problema de saúde subjacente que aumentava o risco de desenvolverem uma forma grave de covid-19.

Das 607 pessoas que tomaram Paxlovid, nenhuma morreu e seis foram hospitalizadas, enquanto dez pessoas do grupo de 612 que receberam um placebo morreram e 41 foram internadas.

Os efeitos secundários mais comuns durante o tratamento, que se manifestaram até 34 dias depois da última toma, foram alterações no paladar, diarreia e vómitos.

A Agência salienta que o medicamento não deve ser tomado por doentes com insuficiência renal ou hepática grave nem por grávidas, por mulheres que estão a tentar engravidar ou que estão a amamentar.

Ainda falta uma decisão final sobre uma autorização de uso oficial, com a agência a anunciar que começou na segunda-feira passada uma revisão mais completa do medicamento para avaliar em tempo real dados mais concretos sobre a sua qualidade, segurança e eficácia.