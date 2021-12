Adiamento da extinção do SEF publicado em Diário da República

O adiamento da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) por mais 180 dias foi hoje publicado em Diário da República, passando a concretização do processo para o próximo Governo.





Inicialmente, a extinção do SEF estava prevista para 11 de janeiro de 2022, mas um projeto de lei do PS aprovado no parlamento adiou por mais seis meses este processo devido à pandemia de covid-19.





A lei da Assembleia da República publicada hoje em Diário da República indica que a reestruturação do sistema português de controlo de fronteiras entra em vigor 180 dias após a sua publicação.





Com este adiamento, o processo de extinção do SEF vai ficar nas mãos do Governo que sair das eleições legislativas de 30 de janeiro.





A lei que determina o fim do SEF estabelece que as atuais atribuições em matéria administrativa deste serviço relativamente a cidadãos estrangeiros passam a ser exercidas pela Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA), que o Governo terá de criar por decreto-lei, e pelo Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), além de terem que ser transferidas as competências policiais para a PSP, GNR e Polícia Judiciária.