Rogério Samora. País chora morte "precoce" de um ator com "presença forte"

"Rogério Samora fez teatro nos anos 80, com Filipe La Féria e Carlos Avilez, tendo trabalhado também com João Lourenço e Luís Miguel Cintra, entre outros; filmou com Manoel de Oliveira, José Fonseca e Costa, António-Pedro Vasconcelos, João Botelho ou Miguel Gomes, tendo-se notabilizado no «Delfim» de Fernando Lopes, onde encarou com brilhantismo um arquétipo do homem português de outras épocas já fora de época. E foi uma das mais constantes presenças em séries e telenovelas, somando ao reconhecimento a popularidade."

Para o Presidente da República, Rogério Samora "era uma presença forte, afirmativa, um ator que deixou marca, em particular no registo por natureza mais perene, que é o do cinema, o que permitirá às gerações futuras entender a admiração e a estima que por ele tiveram os espectadores do nosso tempo".

Um dos mais destacados atores portugueses, diz António Costa

Também o primeiro-ministro lamentou a morte de Rogério Samora, que classificou como "um dos mais destacados atores portugueses", enviando as condolências à sua família e amigos.