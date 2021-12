Relação suspende encontros entre filha e pai condenado por abusos

O Tribunal das Caldas da Rainha tinha decidido manter as visitas parentais após o progenitor ter sido condenado por oito crimes de abuso sexual contra a filha, mas a Relação de Coimbra contrariou o despacho e suspendeu os encontros.

O homem tinha sido condenado por oito crimes de abuso sexual contra a menor, quando esta tinha quatro anos.

Em abril, a Relação de Coimbra determinou que o pai da criança tinha cometido oito crimes de abuso sexual contra a sua filha, mas o processo ainda não transitou em julgado, ficando a primeira instância com a responsabilidade de determinar a pena, podendo a decisão ainda ser contestada no Supremo - algo que o progenitor já manifestou ter intenção de fazer.

Após a condenação de abril, a mãe da criança pediu junto do Tribunal de Família e Menores que as visitas entre pai e filha fossem suspensas.

Pai, Ministério Público e o Tribunal das Caldas da Rainha consideraram que as visitas, que eram feitas com acompanhamento e supervisão de técnicos da Segurança Social e que tinham uma duração máxima de uma hora, deveriam ser mantidas.

Nessa decisão do Tribunal de Família e Menores foi considerado que, não tendo ainda o processo transitado em julgado, e por os contactos entre pai e filha decorrerem sem incidentes, as visitas deveriam continuar.

Apesar de defender a manutenção das visitas, o Ministério Público reconheceu no processo que a menor não tem quaisquer memórias positivas do pai, reafirma no final dos encontros que "apenas quer a mãe" e manifesta o desejo de que o progenitor vá "para a prisão, porque ele foi mau".

"A menor não se aproxima do pai nem fala com ele diretamente, mas responde-lhe por intermédio das técnicas", acrescentou, concluindo que "não se vislumbra que as poucas visitas supervisionadas" entre os dois "sejam contrárias" ao interesse da criança.

Já o juiz relator da Relação de Coimbra apresentou uma visão oposta da situação, considerando que "o facto das visitas se efetuarem na presença de dois técnicos da Segurança Social não altera a conclusão a que se chegou, porque tal presença não apaga a recordação da menor em relação ao que se passou, nem suprime a postura mental do recorrente em relação à filha".

Nesse sentido e numa situação de incerteza, "deve optar-se pela decisão que menos prejudica (presumivelmente) a menor", concluiu o Tribunal da Relação de Coimbra, decidindo, por isso, suspender as visitas entre pai e filha.