Presidente elogia “atuação consistente e inovadora” da ADENE

O Presidente da República elogiou esta quarta-feira a ADENE, agência para a energia, pela sua “atuação consistente” e “inovadora” na promoção da eficiência energética.

Numa mensagem vídeo que passou no fecho da conferência, Marcelo deu os parabéns à ADENE por duas décadas de trabalho.

O Presidente sublinhou “a sua atuação consistente, visando a promoção da eficiência, eficiência energética dos edifícios e também da indústria, com especial relevo para a gestão do sistema nacional de certificação energética, mas também eficiência na mobilidade através do seu sistema MOV+ para avaliação e classificação do desempenho energético de frotas automóveis e da sua importantíssima intervenção na criação de competência e disseminação de boas práticas refletindo uma eficiente utilização de recursos”.

Realçando a importância da questão da eficiência energética, Marcelo aproveitou para fazer uma crítica às conclusões da recente cimeira da COP26. “Sabemos todos que são renovados esses desafios, na aceleração da transição energética, para cada vez maior expressão das fontes renováveis e da energia limpa que permitam a meta da descarbonização da nossa economia em linha com os objetivos simultaneamente nacionais, europeus e globais, agora mantidos (ia dizer reforçados na COP26 em Glasgow, mas é capaz de ser otimismo a mais) e animados pela COP26 em Glasgow.”

Manifestando o desejo de mais 20 anos de sucessos, nomeadamente no desenvolvimento dos recursos hídricos, o Presidente terminou a sua mensagem destacando o pioneirismo da ADENE a nível europeu.

“Depois de 20 anos cheios de energia, recurso que a ADENE nos ajudou a ver e gerir de outra forma, também a estes novos desafios globais ela responde e continuará a responder nos próximos 20 anos pelo menos, com renovado empenho, com destaque especial para o seu pioneirismo quanto ao nexos água-energia, fundamental para Portugal, numa perspetiva de adaptação e mitigação climática.”

“Também aqui, através do desenvolvimento do sistema Aqua+ a ADENE tem feito um caminho de inovação a nível europeu e mesmo mundial. Reinventando-se permanentemente a pensar no futuro”, disse o Presidente.

A conferência 20 anos de Energia, 20 anos da ADENE conta com a presença de várias personalidades públicas e políticas, incluindo o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, o secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, António Costa Silva, responsável pelo Plano de Recuperação e Resiliência e outros especialistas e ativistas na área da energia e da sustentabilidade.

No final da conferência foram entregues os Prémios ADENE.

A ADENE é uma agência pública que tem por objetivo “promover e realizar atividades de interesse público na área da energia e seus interfaces com outras políticas setoriais, em articulação com as demais entidades com atribuições nestes domínios, e ainda promover e realizar atividades de interesse público nas áreas do uso eficiente da água e da eficiência energética na mobilidade”, segundo se pode ler no site.

Entre as suas responsabilidades incluem-se a colaboração com políticas de eficiência energética, a promoção de projetos na área da eficiência energética e hídrica, bem como de energias e tecnologias limpas.