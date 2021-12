PGR garante. Pedido de extradição de Rendeiro será entregue a tempo

“Pese embora o limitado quadro de tradutores ao serviço da Procuradoria-Geral da República, essa circunstância não constituirá impedimento a que, no respeito do prazo a que alude o art.º 16.º da Convenção Europeia de Extradição, seja realizada a respetiva tradução”, refere a nota, na qual se garante também que, “se tal se revelar imprescindível, poderá sempre recorrer-se a contratação externa para esse efeito ”.

“O Ministério Público não deixará de formalizar o referido pedido de extradição no prazo legalmente previsto”, lê-se numa nota de esclarecimento enviada às redações.

“Como é possível terem apenas dois tradutores?”

A presidente da Associação Portuguesa de Tradutores diz ter ficado "de boca aberta" quando soube que a Procuradoria-Geral da República só tinha dois tradutores e que o processo de extradição de João Rendeiro para Portugal poderia estar em risco por causa disso.

“Como é possível terem apenas dois tradutores?”, questionou. “O que não falta são tradutores de Português-Inglês. Na minha associação temos muitos", afirmou Odette Collas à Renascença.

A falta destes profissionais no Ministério Público foi admitida pela diretora do Departamento de Cooperação Judiciária e Relações Internacionais da Procuradoria-Geral da República, à margem de uma conferência na Universidade do Minho.

Segundo Joana Gomes Ferreira, o rácio considerado adequado para a tradução dos documentos em causa é de dez páginas por dia e por tradutor. Face às centenas de páginas e o prazo de 40 dias, o pedido de extradição poderia ficar comprometido.

“Com dois tradutores é impossível”, diz Odette Collas. “Eles teriam que ter pelo menos 20 tradutores”, acrescenta.