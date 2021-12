Manuel Pinho fica em prisão domiciliária com caução recorde de 6 milhões

O antigo ministro da Economia Manuel Pinho fica em prisão domiciliária e terá de garantir uma caução recorde de seis milhões de euros, decidiu esta quarta-feira o juiz de instrução.

Manuel Pinho é arguido no âmbito do processo EDP desde 2017 e ficou agora a conhecer as novas medidas de coação.

Alexandra Pinho, mulher de Manuel Pinho e também arguida no caso, terá de pagar uma caução de um milhão de euros, está obrigada a apresentações quinzenais às autoridades e terá de entregar o passaporte.



O Ministério Público queria que o ex-ministro da Economia ficasse a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

Manuel Pinho "não tem seis milhões de euros" para garantir a caução e vai ficar em casa de amigos, no Algarve, disse aos jornalistas o advogado Ricardo Sá Fernandes.



A defesa do antigo ministro não entende o agravamento das medidas de coação. Ricardo Sá Fernandes rejeita que exista perigo de fuga e recorda o que aconteceu ao ex-banqueiro João Rendeiro, que foi capturado na África do Sul.

[em atualização]