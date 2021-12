"Libertem o meu país da corrupção", pede Maria José Morgado, premiada pelo combate anticorrupção

Os galardões que se definem como prémios anticorrupção apresentaram hoje, na sua primeira edição, os primeiros vencedores numa cerimónia no auditório da Fundação Champalimaud, em Lisboa, promovidos pela Associação All4Integrity e com o alto patrocínio do Presidente da República.

“Estou inteiramente embaraçada por receber um prémio que parece, no meu caso, perfeitamente despropositado, na medida em que a luta pela integridade, pela ética, é como o ar que respiro”, disse a procuradora jubilada do Ministério Público, no momento da aceitação do galardão na categoria Projeto de Investigação dos Prémios Tágides 2021.

Na aceitação do segundo prémio que venceu, na categoria Iniciativa Política, a magistrada dedicou-o “à sociedade anónima, sofredora e combativa, aqueles não se resignam e querem lutar por um país com progresso, com igualdade, com critérios de ética e transparência”.

A ex-Procuradora-Geral da República Joana Marques Vidal foi distinguida na categoria Projeto Sociedade Civil e na aceitação salientou a importância da iniciativa, ao permitir “momentos de reflexão, de aprofundamento do que deve ser a cultura para a integridade”, enalteceu o trabalho da All4Integrity junto das escolas em matéria de educação contra a corrupção e terminou dedicando a distinção a todos os magistrados do Ministério Público (MP).

À saída, em declarações aos jornalistas, as afirmações foram no mesmo sentido, dizendo que recebeu o prémio “com a noção de que poderá ser o reconhecimento de um trabalho” que não fez sozinha, estendendo o reconhecimento aos magistrados do MP e investigadores num “trabalho que tem que continuar”.

Voltou a recusar, tal como à entrada, comentar os casos do ex-ministro da Economia Manuel Pinho, que foi hoje colocado em prisão domiciliária no âmbito do processo EDP, ou dos eventuais atrasos no envio de documentação para a África do Sul no âmbito do processo de extradição do ex-banqueiro João Rendeiro, por falta de tradutores no MP.