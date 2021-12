Defesa de Rendeiro propõe caução de 2.200 euros para ser libertado

A defesa de João Rendeiro propôs esta quarta-feira, em tribunal, dar uma caução de 40.000 rands (cerca de 2.200 euros) ao defender o pedido de liberdade.

O valor foi avançado pelo advogado Sean Jelly ao defender o pedido de liberdade sob caução no tribunal, onde o antigo banqueiro está presente.

João Rendeiro, detido desde sábado, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana, foi novamente a tribunal, depois de terem sido adiadas as duas últimas sessões.

O MP já disse que não vai aceitar o pedido de libertação com pagamento de caução e deve pedir a prisão provisória de João Rendeiro com base no perigo de fuga e no facto de o ex-banqueiro já ter sido condenado três vezes, uma das quais com sentença de prisão efetiva para cumprir.

Hoje, em declarações aos jornalistas à saída da esquadra de polícia de Verulam, nos arredores de Durban, o ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) disse que não está a desafiar a justiça portuguesa ao dizer que não vai voltar para Portugal.

Questionado sobre se acha que vai ficar na África do Sul, João Rendeiro respondeu em duas palavras: "Vamos ver".