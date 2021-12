Covid-19. Já foram realizados 48 mil pedidos de agendamento para vacinação de crianças

Veja também:

Pelo menos 48 mil crianças já têm agendada a toma da vacina contra a Covid-19 no fim de semana de 18 e 19 de dezembro, segundo avança o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o gabinete de Marta Temido indica que “foram realizados, até às 19h30 de hoje, cerca de 48.000 pedidos online para a vacinação contra a COVID-19 para o próximo fim de semana, dias 18 e 19 de dezembro”.

A opção está disponível desde segunda-feira no Portal de Agendamento para vacinação.

O Ministério da Saúde acrescenta que, desde a manhã desta quarta-feira, já está, também, disponível “a solicitação do agendamento da vacinação para utentes com idade de 9 anos, permitindo assim que os utentes de 9 a 11 anos possam escolher o local e a data mais convenientes, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes”.

Calendário de vacinação

No fim de semana 18 e 19 de dezembro serão vacinadas as crianças de 11 e 10 anos, podendo também ser vacinas algumas de nove.

A 6, 7, 8 e 9 de janeiro serão vacinadas as crianças entre os 9 e 7 anos.

A 15 e 16 de janeiro os meninos e meninas entre os 6 e 7 anos de idade.

A 22 e 23 e janeiro as crianças com 5 anos.