Já é possível a partir desta quarta-feira à tarde fazer o autoagendamento da vacina Covid-19 para crianças a partir dos 9 anos.

Os pais devem marcar a vacina dos filhos através do Portal do Agendamento do Serviço Nacional de Saúde.

O autoagendamento para as crianças com 10 e 11 anos também está disponível desde segunda-feira.

Calendário de vacinação

No fim de semana 18 e 19 de dezembro serão vacinadas as crianças de 11 e 10 anos, podendo também ser vacinas algumas de nove.

A 6, 7, 8 e 9 de janeiro serão vacinadas as crianças entre os 9 e 7 anos.

A 15 e 16 de janeiro os meninos e meninas entre os 6 e 7 anos de idade.

A 22 e 23 e janeiro as crianças com 5 anos.

Entre 5 de fevereiro e 13 de março serão administradas as segundas doses da vacina para a Covid-19, sendo que o período recomendado entre primeira e segunda dose desta vacina pediátrica é de seis a oito semanas.

