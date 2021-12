Caso BPP. Arranca audição de João Rendeiro à porta fechada

O ex-presidente do BPP começou a ser ouvido nesta quarta-feira na África do Sul, no tribunal de Verulam, em Durban.

João Rendeiro compareceu no tribunal à hora marcada (8h30, 6h30 em Lisboa), mas uma falta de energia fez com que tivesse de ser transportado para uma esquadra da polícia. Daí, foi novamente deslocado para um tribunal de família para que pudesse ser ouvido.

Contudo, também aí a audição não pôde começar logo, devido à avaria de um computador.

A audição começou, finalmente, pelas 10h40 (hora de Lisboa), mas sem a presença da comunicação social.