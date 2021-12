Mais de 380 toneladas de alimentos angariados pelo Banco Alimentar do Porto

A iniciativa envolveu 310 super e hipermercados do distrito do Porto e contou com o apoio de 3.700 voluntários.

Já as bolachas e as leguminosas em conserva “contabilizaram, entre si e de forma equilibrada, 51 toneladas. Açúcar, charcutaria em conserva, conservas, óleo e azeite fecham esta listagem e representam, entre si, mais de 40 toneladas”, indica o BA em comunicado.

Entre os produtos angariados, destacam-se o arroz (98 toneladas), o leite (85 toneladas) e as massas (84 toneladas).

A campanha de recolha do Banco Alimentar Contra a Fome do Porto recolheu mais de 380 toneladas, mais 12 toneladas relativamente à última campanha realizada em 2019.

Para António Cândido da Silva, presidente do BA Contra a Fome do Porto, “estes números mostram-nos, sem margem para dúvida, que a comunidade está hoje, e mais do que nunca, solidária e preocupada em ajudar o próximo”.

“Quero, em nome do BA do Porto agradecer a toda a comunidade que, uma vez mais, respondeu positivamente a este nosso apelo e que, com a sua enorme generosidade, nos permite continuar a ajudar quem mais precisa”, acrescenta o responsável.

O Banco Alimentar Contra a Fome do Porto apoia atualmente mais de 300 instituições, que prestam ajuda, por sua vez, a mais de 60 mil pessoas referenciadas.

Para responder às necessidades, o Banco Alimentar Contra a Fome do Porto tem já agendada para maio do próximo ano uma nova campanha de recolha de alimentos.