Mais 14 mortes por Covid-19, quase 3.600 casos e menos 41 internados

Portugal regista esta terça-feira uma descida nos internamentos por Covid-19, mais 14 mortes e 3.591 novos casos, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O maior número diário de casos verifica-se na faixa etária entre os 40 e 49 anos (mais 652 infeções), seguida dos 30-39: (+568), 20-29 (+551) e dos 50-59 (+458).



Morreram sete pessoas com mais de 80 anos, quatro na faixa 70-79, duas entre os 60 e 69 anos e uma na faixa 40-49.



Nos hospitais portugueses há agora 953 pessoas internadas com Covid-19, no conjunto das enfermarias e unidades de cuidados intensivos. São menos 41 doentes em comparação com o dia anterior.



Analisando apenas a situação nos cuidados intensivos, há menos duas pessoas internadas, num total de 142 pacientes mais graves.

Recuperaram da doença 6.358 pessoas nas últimas 24 horas, o maior valor desde 13 de março deste ano.

Portugal tem agora 65.757 casos ativos da doença, são menos 2.781 infeções no espaço de um dia.