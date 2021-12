Férias mais curtas na Páscoa. Confirme as datas do calendário escolar

Veja também:

Foram publicadas, em Diário da República, as alterações ao calendário escolar. Segundo as novas datas, o segundo período começa a 10 de janeiro e as outras pausas letivas vão ser mais pequenas.

O novo calendário tem em conta a semana de contenção por causa da Covid, anunciada para entre os dias 2 e 9 de janeiro, em que as escolas e atividades escolares estão encerradas, para evitar a propagação da Covid no período depois das festas de Natal e do Ano Novo.

Segundo o calendário, publicado esta terça-feira, o segundo período de aulas, começa a 10 de janeiro.

Este ano os alunos e professores terão apenas o dia 1 de março no período do Carnaval, para compensar os dias a mais que têm no início de janeiro.

Os restantes dias serão compensados nas férias da Páscoa, que este ano serão de apenas uma semana, entre os dias 11 e 18 de abril.