Covid-19. Distribuidores farmacêuticos rejeitam falhas na distribuição de autotestes

Os distribuidores farmacêuticos garantem que os autotestes para despiste da Covid-19 estão a chegar de forma equilibrada a todo o país.

É a resposta do secretário técnico da Associação de Distribuidores Farmacêuticos (ADIFA) às queixas sucessivas de falta de testes, sobretudo no interior do país.

Em declarações à Renascença, Manuel Talhinhas, da ADIFA, assegura “a procura não foi tão expressiva como na semana entre 26 de novembro e 3 de dezembro e os dados até dia 10 mostram que houve uma estabilização da procura e, também, uma maior procura de autotestes à distribuição farmacêutica que, vendo essa disponibilidade em armazém, consegue rapidamente fazer uma distribuição homogénea por todo o país”.

“Não antevemos que nas próximas semanas se verifique qualquer agravamento desta circunstância”, acrescenta.

Mercado a estabilizar

No espaço de uma semana, a distribuição de autotestes para despiste da Covid-19 diminuiu 80%, mas não há, nesta altura, problemas de stock ou de disponibilidade destes dispositivos.

O mercado está a estabilizar, depois de, “entre 26 de novembro e 3 de dezembro ter havido um aumento muito significativo da evolução, com mais de um milhão de testes distribuídos esta semana”.

“Aquilo que esta última semana nos mostrou é que a circunstância regularizou, voltámos a números equivalentes aos que tínhamos antes, com uma distribuição superior a 100 mil autotestes e uma distribuição da quantidade equivalente de testes para uso profissional. Portanto, estamos a falar de 200 mil utentes que, comparativamente com a semana anterior - mais de um milhão - é um valor muito menos expressivo”, diz.

Falhas pontuais na distribuição

Na última semana, a procura estabilizou e, no limite, a ADIFA admite apenas a existência de “falhas pontuais”.

“Não quer dizer que todas as situações fiquem supridas, poderá haver falhas pontuais de corresponder à procura por parte das farmácias, mas o que os dados nos mostram é que na última semana a situação, como se perspetivava, foi, gradualmente, melhorando”, conclui.