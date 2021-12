Autoridade de saúde do Algarve desaconselha eventos com aglomeração de pessoas

Veja também:

A Autoridade Regional de Saúde (ARS) do Algarve desaconselha a realização de eventos que promovam a aglomeração de pessoas no distrito de Faro, tendo em conta a atual situação epidemiológica nacional e regional da covid-19.

A ARS fundamenta esta recomendação no risco de infeção e propagação, pelo que as autoridades desaconselham a realização "de eventos, festas e jantares que promovam a aglomeração de pessoas, com efeitos imediatos”, lê-se no comunicado assinado pela delegada de saúde regional.

No documento, publicado na página da internet da ARS, Ana Cristina Guerreiro sustenta que a “imprevisibilidade da evolução epidemiológica da covid-19 implica uma avaliação de risco contínua e, de acordo com o nível de risco apurado, a reavaliação das medidas de saúde pública implementadas”.

“A atual situação epidemiológica nacional e regional, é caracterizada por um elevado grau de incerteza, tendo presente a dinâmica de circulação de vários vírus nos meses de inverno e a emergência de uma nova variante de preocupação de SARS-CoV-2”, escreve a responsável.

De acordo com a autoridade de saúde do Algarve, o risco de transmissão de infeção por SARS-CoV-2 em eventos de cariz social com aglomeração de pessoas, de comportamentos de proximidade e de contacto físico, “é real e não pode ser anulado, independentemente do cumprimento integral de todas as medidas de saúde pública preconizadas”.

“Continuam a ocorrer casos/surtos relacionados com eventos sociais promotores da agregação de pessoas, dada a circulação de pessoas infetadas, com ou sem sintomas, ainda que com um esforço de testagem prévia”, aponta.

A autoridade de saúde do Algarve considera fundamental que todos os que pretendam realizar eventos durante a pandemia, “ainda que nos limites do enquadramento legal, ponderem o risco a que se estão a submeter, assim como os demais participantes, tendo a responsabilidade de aplicar as medidas de redução de risco e de cumprir as normas e recomendações da Direção-Geral da Saúde [DGS)”.

No inicio da semana, também a ARS do Norte desaconselhou a realização de eventos, festas e jantares que promovam a aglomeração de pessoas, dada a imprevisibilidade da evolução epidemiológica da covid-19.

O boletim epidemiológico diário da DGS contabiliza hoje 994 pessoas internadas por infeção com o coronavírus SARS-Cov-2, mais 30 do que no domingo, das quais 144 estão em unidades de cuidados intensivos (mais uma).

A região Norte é aquela com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas (783), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (749), o Centro (389), o Algarve (215), a Madeira (105), os Açores (19) e o Alentejo (54).

Portugal regista hoje mais 2.314 infeções e 15 mortes associadas à covid-19: três ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, o mesmo número no Centro, Alentejo e Algarve, duas no Norte e uma na Madeira.