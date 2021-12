Assistência em casa. Hospital de Évora tratou 177 doentes num ano

Há precisamente um ano, em plena pandemia, o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) decidiu criar uma Unidade de Hospitalização Domiciliária Polivalente (UHDP).

Com capacidade para seis camas em residência, o modelo desta unidade passa pela “assistência hospitalar praticada no domicílio do doente por profissionais de saúde do hospital”, explica o HESE, numa nota enviada à Renascença.

Inicialmente, este serviço domiciliário previa a “assistência de 90 doentes”, mas, um ano depois, o balanço aponta para “os 177 doentes assistidos em hospitalização” durante este período.

"Os resultados da Unidade surpreenderam-nos muito pela positiva, dado que superaram as expetativas, quer ao nível quantitativo, quer ao nível qualitativo”, afirma Ireneia Lino, responsável pela UHDP, indicando que foi prestada assistência a mais 97% do que o esperado”, sendo “o feedback” por parte dos doentes “muito positivo e o nosso trabalho muito elogiado”.

Médicos, enfermeiros, assistente social, farmacêutico, nutricionista e assistente técnica compõem a equipa que abraçou este novo projeto numa altura complicada e “quando algumas Unidades do país suspendiam a sua atividade, devido à pandemia”, recorda o HESE.

A unidade chegou mesmo a prestar apoio a vários doentes com Covid-19, entre dezembro de 2021 e março deste ano.

O estabelecimento hospitalar sublinha a importância deste tipo de assistência, tendo em conta que “permite um tratamento hospitalar com maior conforto e bem-estar para o doente no seu domicílio com acompanhamento dos profissionais de saúde do hospital”, além de “promover a autonomia dos doentes, maior envolvimento dos familiares” reduzindo o tempo de internamento.

“É uma nova forma de prestar cuidados que entendemos como uma intervenção de vanguarda com o foco total no doente e no seu bem-estar e onde se atribui especial relevância à família de suporte, ao cuidador informal, que assume também um papel muito importante no apoio e cuidados ao doente”, sublinha Ireneia Lino, que se diz “muito satisfeita” com os resultados”.

Citada no comunicado, também a diretora clínica do HESE elogia o trabalho realizado nos últimos 12 meses. “A criação desta unidade foi um dos objetivos alcançados por este conselho de administração e queremos congratular a jovem equipa pelos resultados obtidos”, refere Isabel Pita.

A médica considera que foram excedidas, “em muito, as expetativas, graças ao empenho e dedicação de todos, marcando a diferença na vida dos nossos doentes”.

A UHDP presta assistência hospitalar a doentes referenciados pelo Serviço de Urgência, serviços de internamento ou Hospital de Dia, numa área geográfica que se circunscreve a Évora e imediações.