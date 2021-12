Santos Silva responde a Rui Rio sobre Rendeiro: “Devemos ser estadistas”

Confrontado com a questão durante uma conferência de imprensa, nesta segunda-feira, em Bruxelas, Augusto Santos Silva respondeu: “Sou ministro de Estado, além de ministro dos Negócios Estrangeiros, tenho especiais responsabilidades em pautar a minha conduta pelo sentido de Estado e julgo que os líderes políticos, incluindo o do maior partido da oposição, devem fazer o mesmo”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros mostra-se crítico das afirmações que o presidente do PSD escreveu no Twitter sobre a detenção de João Rendeiro .





Santos Silva está em Bruxelas para debater as movimentações russas na fronteira com a Ucrânia, mas, na conferência de imprensa com jornalistas portugueses, respondeu também a questões sobre a detenção do ex-banqueiro do BPP.

Diz o ministro dos Negócios Estrangeiros que João Rendeiro ainda não requereu proteção consular, mas a representação diplomática portuguesa na África do Sul está a acompanhar o processo.

“Não o requereu, que seja do meu conhecimento, mas a embaixada portuguesa em Pretória fez deslocar para Durban o conselheiro da embaixada, para acompanhar o processo e o nosso cônsul honorário em Durban esteve também hoje no tribunal, para que possamos ter todas as informações indispensáveis o mais rapidamente possível”, esclareceu.