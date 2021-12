R desce em dia com mais 15 mortos e mais 30 internados com Covid-19

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 15 mortos e 2.314 casos de Covid-19. De acordo com a informação divulgada pelo relatório diário da Direção-Geral da Saúde, o valor do R(t), o índice de transmissibilidade desce para 1, 09, quer a nível nacional, quer no continente. Já a incidência, em termos nacionais, a taxa passou, desde sexta-feira, de 457,7 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias para os atuais 485,3.

O número de internados também voltou a subir, sendo agora 994, mais 30 do que ontem, dos quais 144 em cuidados intensivos (mais um).

Das 15 vítimas mortais, cinco tinham mais de 80 anos, cinco entre os 70 e os 79 anos, quatro tinham entre 60 e 69 anos e uma pessoa tinham entre 40 e 49 anos.

Quanto à distribuição etárias novas infeções, a tabela é liderada pela faixa entre os 40 e os 49 anos, com mais 380 casos, seguida da faixa etária dos zero aos nove anos com 338 casos e a faixa etária entre os 20 e os 29 anos.

Já no que toca à distribuição geográfica, a região Norte lidera com 783 casos, seguida de Lisboa e Vale do Tejo com 79 e a região Centro com 389. Já o Algarve regista 215 novos casos e o Alentejo 54. Nas regiões autónomas, a Madeira tem 105 novas infeções e os Açores 19.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 1.196.602 casos da doença, dos quais 18.673 morreram e 1.109.391 conseguiram recuperar.