Professores contratados têm de devolver parte do subsídio de Natal pago a mais

Vários professores contratados estão a ser notificados pelas escolas para devolver às Finanças parte do subsídio de Natal.

Escreve o Diário de Notícias que os docentes contactados pelo jornal contam que a decisão lhes foi comunicada pelas secretarias das escolas, que receberam este pedido do Instituto de Gestão Financeira da Educação "com caráter de urgência".

Os professores notificados tiveram cerca de 48 horas para se dirigirem às finanças e fazerem a devolução do valor.



Os sindicatos falam em desrespeito e a Associação Nacional dos Diretores Escolares entende que o subsídio não deveria ter sido pago na totalidade, mas critica a forma como a devolução aconteceu.

Em anos letivos anteriores, apesar de terem de receber apenas a parte do subsídio correspondente aos meses entre setembro - desde início do contrato - e dezembro, os professores receberam a totalidade, desde que os contratos não fossem de substituição e terminassem no final do ano escolar.

André Pestana, coordenador nacional do Sindicato de Todos Os Professores (S.T.O.P), questionou o IGEFE para saber "qual a justificação" para o pedido de devolução do subsídio de Natal, entre "outras dúvidas", mas não obteve resposta.