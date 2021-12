João Rendeiro ouvido em tribunal sul-africano

João Rendeiro já chegou ao tribunal na África do Sul, mais especificamente em Verulam, onde vai ser ouvido. Estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.

À entrada para o tribunal, onde estará em representação do Estado português, o Manuel Grainha do Vale, da embaixada portuguesa, disse aos jornalistas que a forma como correu esta operação revela as boas relações entre os dois países. "Temos a louvar a atuação das autoridades suil-africanas, que foram muito diligentes neste processso. Isto reflete a boa relação que há entre a África do Sul e Portugal", afirma.

Nesta fase, trata-se de saber se o ex-banqueiro vai ficar preso de forma provisória, a aguardar o desenrolar do processo, ou se poderá ficar em liberdade. O antigo presidente do Banco Privado Português vai ser ouvido por um juiz do Tribunal Judicial de Verulam, a cerca de 30 quilómetros de Durban, na região onde foi detido no passado sábado.

Rendeiro foi surpreendido pela polícia sul-africana num hotel dos arredores de Durban, próximo da praia, e desde então tem estado numa cela.

A questão da extradição não ficará resolvida já esta segunda-feira e, segundo os especialistas, pode até levar semanas ou mesmo meses.

"A primeira fase é de validação da própria detenção, porque um juiz pode entender que a detenção não cumpriu as regras legais. Imaginando que isso não sucede, que não há nenhuma ilegalidade na detenção, passar-se-á com certeza a um interrogatório em que será colocado ao detido a questão de saber se tem alguma coisa a opor-se à detenção em si mesma e ao propósito que motiva essa detenção, que seria a extradição. É um primeiro momento em que o interrogado tem a possibilidade de dizer algo sobre essa detenção e sobre o processo de extradição", explica o penalista Paulo Saragoça da Matta.

Caso o juiz valide a detenção inicia-se o interrogatório para saber o que é que o ex-banqueiro tem a opor à detenção e à eventual extradição. Depois, o juiz irá fixar as medidas de coação e só aí se ficará a saber se vai ou não continuar detido.



Nesta primeira fase João Rendeiro pode ficar em detenção temporária durante 20 dias, embora esse período possa ser prorrogado. Durante este período, a Procuradoria-geral da República enviará o pedido formal de extradição e é na sequência disso que a Justiça sul-africana irá decidir.

O processo pode ser mais rápido se o próprio João Rendeiro aceitar a extradição, o que não é de excluir, caso a alternativa seja ficar encarcerado numa prisão na África do Sul.

"A Convenção de Extradição concede um prazo previsível inicial, que pode ser prorrogado, de 20 dias, e nesse período terá de ser apresentado um pedido formal das autoridades portuguesas. Será uma carta rogatória a pedir a extradição deste detido para Portugal. Supostamente estará já assinado o expediente por parte da senhora procuradora-geral da República, visando essa mesma extradição, por isso nem será preciso esperar esse prazo tão longo, e aí é que se inicia verdadeiramente o processo de extradição, porque tendo presente esse pedido, sobre o mesmo se poderá pronunciar a defesa que pode entender que a salvaguarda dos melhores interesses da mesma é aceitar a extradição, caso em que a extradição seria muitíssimo rápida. Havendo oposição, a partir daí depende das fases do processo propriamente ditas, mas dependerá muito do comportamento das partes", diz Paulo Saragoça da Matta.

"Haverá, no final desta fase inicial, a decisão do tribunal em conceder ou não a extradição. E é nesse momento em que se abre para ambas as partes, a justiça portuguesa versus João Rendeiro, a possibilidade de recorrerem, consoante seja favorável ou não. Esse recurso é possível tanto para a defesa, se for concedida a extradição, quer para o Estado português, caso não seja concedida. A decisão do tribunal superior é que não é passível de recurso."

"Mas imaginando uma situação em que não é concedida a extradição, situação que me parece pouco plausível, Portugal tem a possibilidade de pedir à justiça sul-africana, que então faça o cumprimento da pena nas suas instalações presidiárias", acrescenta o penalista.

Contudo, caso o ex-banqueiro venha para Portugal, é para entrar diretamente na cadeia, porque já se tornou definitiva uma das três penas de prisão a que foi condenado. Neste caso, uma pena de cinco anos e oito meses por crimes de falsidade informática e falsificação de documentos, relacionados com adulteração da contabilidade do BPP em mais de 30 milhões de euros e ocultação ao Banco de Portugal.

Há depois outras duas condenações a que já foi sujeito, uma de três anos e seis meses de prisão por crimes de burla qualificada e outra de 10 anos por fraude fiscal, abuso de confiança e branqueamento de capitais, mas estes dois últimos processos ainda estão em recurso.

O ex-presidente do extinto Banco Privado Português foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do banco, tendo o tribunal dado como provado que João Rendeiro retirou do banco 13,61 milhões de euros.

O colapso do BPP, em 2010, lesou milhares de clientes e causou perdas de centenas de milhões de euros ao Estado.