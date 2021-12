GNR encerra café com cerca de 150 pessoas no interior

A GNR encerrou um café em Santa Leocádia de Geraz do Lima, em Viana do Castelo, com cerca de 150 pessoas no interior, em desrespeito pelas medidas de prevenção da pandemia de Covid-19, informou esta segunda-feira aquela força policial.

O Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, adiantou, em comunicado, que a operação foi desencadeada na sequência de "uma denúncia de ruído no referido estabelecimento".

No local, os militares da GNR verificaram que se encontravam cerca de 150 pessoas no interior do café, que "funcionava fora do horário permitido, e onde estava também a decorrer uma festa com a utilização de um espaço de dança não licenciado, em pleno desrespeito pelas medidas vigentes no âmbito da pandemia Covid-19".

Segundo a GNR, "todos os intervenientes foram identificados para se proceder à elaboração dos respetivos autos de contraordenação.

Aos responsáveis do café "pela falta de observância do dever de verificação do certificado digital ou teste covid-19, e aos 137 clientes por falta de observância do dever de apresentação e detenção de certificado digital da União Europeia (UE) nas modalidades de comprovativo de teste ou de recuperação ou de realização laboratorial de teste com resultado negativo".

A ação, que contou com a presença de 32 militares da GNR, teve o reforço dos destacamentos territoriais de Arcos de Valdevez e Valença e do destacamento de intervenção de Viana do Castelo.

