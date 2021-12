Defesa de Rendeiro pede libertação sob fiança

A defesa de João Rendeiro pediu ao tribunal a libertação sob fiança, disse à Lusa um membro da equipa de advogados da defesa.

A audição do ex-banqueiro no tribunal Verulam Magistrates, em Durban, vai acontecer na manhã de terça-feira, às 11h00 (9h00 em Lisboa), após pedido da defesa, segundo a decisão do juiz.

Em declarações à Renascença, a advogada sul-africana explica que a apresentação em tribunal esta segunda-feira era necessária para cumprimento da lei. "No processo judicial sul-africano muito poucas coisas são ouvidas logo no primeiro dia. As partes precisam de se preparar depois de perceberem o que se está a passar e o tribunal e precisa de agendar tempo para ouvir o processo."

"A lei sul-africana requer que se seja apresentado em tribunal nas 48 horas depois da detenção e, a partir daí, é que se decidem os procedimentos. Isso já foi feito, ele foi apresentado em tribunal e decidimos o procedimento a adoptar, o que será feito amanhã", explica June Marks.

Segundo a advogada, João Rendeiro está bem. "Falei com ele há pouco, pareceu-me muito bem, estava lúcido e conseguiu responder às minhas perguntas."

Rendeiro, foi presente no tribunal, depois de no sábado ter sido detido num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

O ex-banqueiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.