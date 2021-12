Covid-19. Primeiras vacinas pediátricas já chegaram a Portugal

Cerca de 300 mil doses de vacinas pediátricas e 500 mil com formulação para adultos contra a Covid-19 chegaram a esta segunda-feira a Portugal, avançou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

As doses chegaram a Arazede, no concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, ficando ali armazenadas até seguirem para serem ministradas.

“Em janeiro vamos receber cerca de 460 mil doses de formulações pediátricas, cerca de cento e poucas mil doses por semana. As doses vão chegar gradualmente até ao conjunto global de cerca de 1,5 milhões de doses de formulação pediátrica”, acrescentou António Lacerda Sales.

Nesta ocasião, o governante deixou ainda uma mensagem de confiança na ciência, no plano de vacinação, na logística e nos profissionais de saúde. "Mas, acima de tudo, quero deixar uma mensagem de confiança na decisão dos pais, para vacinarem as suas crianças com idades entre os 5 e os 11 anos, como primeiro objetivo de os proteger e proteger a normalização da vida dos seus filhos e da vida em sociedade", apontou.

Sobre a vacina pediátrica, o presidente do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, Rui Ivo, explicou que é a primeira formulação pediátrica aprovada a nível europeu.