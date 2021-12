Carrazeda de Ansiães oferece produtos locais a famílias do concelho

A autarquia de Carrazeda de Ansiães, com o apoio das juntas de freguesia do concelho, está a distribuir caixas de “Boas Festas” a todos os agregados residentes no concelho.

A iniciativa que vai contemplar cerca de 2.700 agregados familiares quer dar um “mimo às famílias, em tempos tão desafiadores” e ao mesmo tempo apoiar a economia local.

A ideia nasceu em 2020, em plena pandemia, e repete-se este ano apesar de as consequências a nível da saúde se terem esbatido.

“Entendemos que devíamos repetir o agrado, foi uma iniciativa bem recebida, carregada de simbolismo, conseguimos distribuir um pouco de alegria e também dar algum apoio aos produtores locais”, explica o presidente do Municipio, João Gonçalves.

Às famílias é oferecida uma caixa com bolo-rei, vinho, bombons, frutos secos, maçã desidratada, queijos, biscoitos ou compotas.

“Todos os produtos da caixa de Boas Festas são produtos da nossa terra, aqui produzidos e transformados. Queremos também dar o exemplo e servir, de alguma forma, de inspiração para que neste período de troca de presentes, os carrazedenses possam optar por produtos locais”, acrescenta o autarca.

A distribuição do presente iniciou-se no fim-de-semana e vai continuar no próximo, nos dias 18 e 19 de dezembro.

Segundo a autarquia, as cerca de 2.700 caixas de Boas Festas representam um investimento na ordem dos 30 mil euros e são adquiridas pelo município. A distribuição é feita em colaboração com cada uma das juntas de freguesia do concelho.

A medida, assinala a autarquia, beneficia toda a comunidade, mas, em especial, as padarias, pastelarias e os produtores locais que tiveram quebras significativas de vendas resultantes dos constrangimentos provocados pela pandemia.

Sorteio de cabazes pelos consumidores no comércio local

Face à situação de pandemia que ainda condiciona a atividade comercial, a autarquia decidiu ainda incentivar as compras no comércio local, organizando um sorteio de três Cabazes de Natal, com produtos, adquiridos localmente, no valor de 250 euros cada.

Assim, todos os consumidores que entre os dias 10 e 31 de dezembro façam as suas compras nos estabelecimentos comerciais do concelho, habilitam-se ao sorteio, que acontece no dia 6 de janeiro de 2022, dia de Reis.

De acordo com o regulamento, por cada 15 euros de compras, o consumidor tem direito a um cupão para participar, podendo acumular até o máximo de 20 cupões diários.

Ao fazer as suas compras, os consumidores, devem pedir fatura com nome e número de contribuinte, e é com estas faturas, verificadas e validadas por um técnico municipal, que lhe são atribuídos os respetivos cupões, que o próprio consumidor coloca na tombola do sorteio, colocada na Loja Interativa de Turismo.

“Para além do prémio, que é apelativo, sentimos que a iniciativa chama a atenção para a necessidade de apoiar o comércio local, fundamental para a estabilidade económica do concelho, para a manutenção e criação de novos postos de trabalho”, esclarece o presidente da autarquia.