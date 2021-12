Pulseira eletrónica para filho por violência doméstica contra a mãe em Famalicão

Um homem, de 54 anos, ficou sujeito a pulseira eletrónica, por violência doméstica cometida sobre a mãe, de 73 anos, no concelho de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, anunciou hoje a GNR.

Em comunicado, esta força de segurança explica que recebeu uma denúncia que o "agressor estaria a entrar na residência da vítima, sua mãe", quando já estava proibido de contactar e de se aproximar da ofendida. .

"Os militares da Guarda deslocaram-se ao local. No seguimento da ação os militares presenciaram o arguido a ameaçar a vítima, tendo sido detido", refere a GNR.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Vila Nova de Famalicão, que determinou a aplicação da medida de coação de pulseira eletrónica, com impossibilidade de contacto com a vítima.