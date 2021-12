Ministério Público acusa namorado de Sara Carreira e Cristina Branco de homicídio por negligência

Ivo Lucas, namorada da cantora Sara Carreira, e a fadista Cristina Branco foram acusados pelo Ministério Público de homicídio por negligência no acidente de que resultou a morte da filha do cantor Tony Carreira, avançam o Correio da Manhã e a CNN Portugal.

O crime de homícidio por negligência é punido com uma pena até três anos de prisão ou pena de multa.

O relatório final do inquérito GNR, divulgado na semana passada pelo Jornal de Notícias, está descrito que a viatura seguia a 128 quilómetros por hora num piso escorregadio, no momento do acidente. A Guarda conseguiu estimar a velocidade através de uma perícia à centralina do carro em que os dois seguiam.

O mesmo relatório atribuiu ainda responsabilidades aos condutores dos dois veículos, onde seguia a fadista Cristina Branco, que embateram antes do capotamento da viatura onde seguia Sara Carreira e Ivo Lucas. Estão ainda acusados mais dois condutores por condução perigosa.