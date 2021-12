Maternidades da Grande Lisboa com dificuldades de resposta na noite de domingo

As maternidades da Região da Grande Lisboa estão este domingo a ter sérias dificuldades em responder às solicitações.

A Renascença sabe que houve mesmo momentos em que a Central de Emergência CODU chegou a ter indicações para não enviar parturientes para nenhuma das maternidades desta zona do país.

Confrontada com estas informações, fonte autorizada da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo confirma os constrangimentos – que explica com um afluxo maior de pedidos de assistência feitos ao CODU.

A mesma fonte diz, no entanto, que o problema é intermitente nas várias maternidades e que, quando necessário, as parturientes são encaminhadas para outras unidades, que na altura não tenham o serviço lotado.

A ARS de Lisboa e Vale do Tejo garante que ninguém ficou por atender, apesar das dificuldades, até agora.